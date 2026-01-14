Liberarsi della Cina è una scelta di sopravvivenza Il caso Pirelli secondo il FT

L'analisi del caso Pirelli, come evidenziato dal Financial Times, evidenzia le ragioni strategiche e di sopravvivenza che potrebbero portare l’azienda a ridurre la dipendenza dalla Cina. In un contesto globale caratterizzato da tensioni economiche e geopolitiche, liberarsi da un mercato così centrale rappresenta una scelta complessa ma, secondo alcuni esperti, necessaria per garantire maggiore stabilità e autonomia a lungo termine.

C’è una ragione, piuttosto profonda, per cui Pirelli dovrebbe congedare l’ospite, fino a poco tempo fa padrone di casa, Cina. E quella ragione si chiama mercato. Mancano ancora poche settimane all’entrata in vigore del divieto che impedirà ai produttori di auto di utilizzare tecnologia di società controllate da azionisti cinesi e russi. E il gruppo dei pneumatici italiano, purtroppo, ad oggi rientra nella lista. Pirelli, infatti, utilizza il sistema Cyber Tyre, che costituisce la tecnologia leader dell’azienda ed è centrale per i suoi piani di crescita negli Stati Uniti, che da soli valgono un quinto dei ricavi di Pirelli, e nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

