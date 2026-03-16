Il ministro degli esteri di un paese ha riferito di aver discusso con il segretario generale dell'ONU riguardo a una possibile iniziativa nella regione dello stretto di Hormuz, simile a quella adottata nel Mar Nero per il grano dell’Ucraina. La conversazione si è concentrata sulla possibilità di avviare un'azione internazionale in quella zona strategica. La discussione è avvenuta nel fine settimana.

Tempo Scooter. Rincari di benzina, frutta e verdura? "Ce stanno a prova'." (Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 “Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina. La chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia, ma a la situazione è problematica anche per quanto riguarda i fertilizzanti. E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo”. Lo dice l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kallas: Nello stretto di Hormuz pensare ad una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano

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