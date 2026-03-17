Stretta sulle pensioni | cosa cambia nel 2027 e 2028

A partire dal 2027, per andare in pensione sarà necessario aver lavorato un mese in più rispetto all’attuale, mentre dal 2028 i mesi richiesti saliranno a tre. Questa modifica riguarda le regole di accesso alla pensione e si applica a tutte le persone che devono raggiungere determinati requisiti di anzianità contributiva. Le nuove norme entreranno in vigore nei due anni successivi e cambieranno i criteri di accesso per molti lavoratori.

Dal 2027 bisognerà lavorare un mese in più rispetto a oggi per poter andare in pensione, mentre dal 2028 i mesi aggiuntivi saranno tre. Lo chiarisce l’Inps sulla base di quanto prevedono la Legge di Bilancio 2026 e le norme della Legge Fornero relative all’adeguamento dei requisiti per il pensionamento all’aspettativa di vita. Più nel dettaglio, per la pensione anticipata l’uscita dal lavoro nel 2027 è prevista con almeno 42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne (a fronte degli attuali 42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi). Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione di questi requisiti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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