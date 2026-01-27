Nel 2026 si preannunciano modifiche alle pensioni, con un possibile ritorno di esodati a causa dell'adeguamento automatico dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. Le novità interessano sia il sistema vigente sia le future prestazioni, richiedendo attenzione alle evoluzioni normative e ai requisiti di accesso. Questo aggiornamento è importante per pianificare correttamente il proprio percorso previdenziale nel contesto delle prossime riforme.

In arrivo una nuova generazione di esodati? Torna d’urgenza sul tavolo il tanto dibattuto meccanismo, automatico, di adeguamento del sistema pensionistico all’aspettativa di vita introdotto dalla riforma Fornero (e mai accantonato). Un criterio che continua a spingere in avanti l’età di uscita dal lavoro. E un futuro incerto: 3 mesi in più per andare in pensione dal 2029 secondo le stime della Ragioneria di Stato e 55 mila lavoratrici e lavoratori che secondo l’analisi della CGIL rischiano di trovarsi, a partire dal 1° gennaio 2027, senza reddito e senza contribuzione previdenziale. Intanto per quest’anno la Legge di Bilancio ha congelato alcune soglie ma ne ha modificate altre. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pensioni: cosa cambia nel 2026. E dal 2027 età più alta e rischio nuovi esodati

Approfondimenti su Pensioni 2026

Le modifiche ai requisiti pensionistici nel Lazio, previste dal 2027, sollevano preoccupazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Dal 2027, con l’aumento dei requisiti per la pensione, oltre 55mila lavoratori che avevano usufruito di misure di uscita anticipata potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Pensioni, cosa cambia con la manovra dal 2026-2027: l’età di uscita è destinata a salire di 3 mesi

Ultime notizie su Pensioni 2026

Argomenti discussi: Adesione automatica e aumento deducibilità: le novità per il Fondo Pensione dal 2026; Pensioni Polizia di Stato e FF. AA.: cosa cambia dal 2026; Pensioni, dal 2029 potrebbero volerci 3 mesi in più per l’uscita dal lavoro. Cosa sappiamo; Pensioni, Ecco come aumenta l’età pensionabile dal 2027.

Pagamento pensioni febbraio 2026: quando arriva l’accredito Inps e cosa cambia nel cedolinoIl pagamento della pensione di febbraio 2026 è previsto per lunedì 2 febbraio. Nel cedolino possono comparire piccoli aumenti, ma l’importo finale dipende dal reddito e dalle trattenute fiscali ... firstonline.info

Riscatto laurea e pensione, cosa cambia nel 2026: le risposte dell’esperto per capire se convieneCome incide il riscatto della laurea sulla pensione? Validità dei periodi riscattati all’estero, effetti per i docenti e utilizzo per accedere al sistema misto. L’esperto chiarisce costi, limiti e rea ... corriere.it

Pensioni febbraio 2026: aumenti in arrivo, ma l’effetto sul portafoglio è minimo Le cifre aggiornate e cosa aspettarsi - facebook.com facebook

Cosa resta nel 2026 delle opzioni di #pensione anticipata x.com