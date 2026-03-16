Omicidio Paupisi torna a casa la figlia ferita | era l' unica sopravvissuta alla strage

Antonia Ocone, 17 anni, è tornata a casa dopo essere stata l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Paupisi il 30 settembre scorso. In quell’occasione, il padre, Salvatore Ocone, ha ucciso la madre Elisabetta Polcino e il fratello minore Cosimo, di 15 anni. La ragazza, rimasta ferita, è stata condotta di nuovo nel suo ambiente familiare.

È tornata a casa Antonia Ocone, la 17enne di Paupisi sopravvissuta alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore Ocone il 30 settembre scorso, nella quale persero la vita la madre Elisabetta Polcino e il fratello minore Cosimo, di 15 anni. La ragazza era ricoverata da sei mesi all’ Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), dove era stata trasferita in condizioni gravissime dopo essere stata colpita alla testa con una grossa pietra, la stessa usata per uccidere moglie e figlio minore. La giovane è stata accolta nel suo paese dall’amministrazione comunale e da numerosi cittadini che hanno voluto festeggiare il suo ritorno a casa dopo il lungo ricovero e il percorso di riabilitazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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