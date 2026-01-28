quattro eventi per ricordare gli eccidi

Quattro eventi si sono svolti negli ultimi giorni nella Spezia, organizzati dal Comitato provinciale unitario della Resistenza. Le iniziative sono servite a commemorare gli eccidi avvenuti nel passato, coinvolgendo diverse persone e comunità locali. La città ha riscoperto le sue radici, con incontri e momenti di riflessione pubblica, per non dimenticare quanto accaduto in tempi difficili.

Il Comitato provinciale unitario della Resistenza della Spezia è stato protagonista nei giorni scorsi di quattro iniziative. A Varese Ligure, i tre co-presidenti Banti, Galantini e Pagano hanno inaugurato l’anno tematico dedicato agli 80 anni della Repubblica “ Resistenza è Repubblica. Libertà, Uguaglianza e Democrazia ” in un incontro a cui hanno partecipato gli alunni della scuola media “Don Bobbio”, guidati dal dirigente scolastico Otello Coccia. Il Comitato fu fondato proprio a Varese Ligure il 24 Gennaio 1971 e celebra i 55 anni di attività. Il giorno successivo, i co-presidenti Galantini e Pagano, accompagnati dell’assessore Giulio Guerri, hanno reso omaggio a Rebocco alla lapide che ricorda il sacrificio di Pietro Lelli, assassinato dai fascisti il 22 gennaio del 1923. 🔗 Leggi su Lanazione.it

