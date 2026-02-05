Milano-Cortina 2026 | strade chiuse nuove rotte per i trasporti urbani

Milano si prepara a vivere l’evento olimpico con cambiamenti nelle strade e nuove rotte per i trasporti pubblici. Le autorità hanno annunciato che molte vie saranno chiuse durante i Giochi, soprattutto nelle zone più vicine alle strutture sportive. Il piano di ATM prevede modifiche ai percorsi degli autobus e dei tram, per garantire un flusso più efficiente e ridurre i disagi. La città si sta organizzando per accogliere migliaia di visitatori e spettatori, con l’obiettivo di muoversi più facilmente durante le settimane di gare.

**Milano-Cortina 2026: le strade chiuse, il piano ATM per i trasporti urbani** Quando nel 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina, la città non sarà solo un'area di competizioni sportive, bensì un punto di riferimento per migliaia di persone che si spostano per assistere alle gare o per seguire il movimento turistico. Ma per far sì che la città non venga rallentata o bloccata da un traffico intenso, le autorità hanno predisposto un piano straordinario per il trasporto pubblico. Le linee metropolitane saranno potenziate fino alle 2 di notte, con orari prolungati e nuovi collegamenti per garantire l'accesso ai centri di interesse come Santagiulia Ice Hockey Arena.

