Una donna di circa sei mesi dopo il parto si rivolge a una dottoressa lamentando di non riuscire a perdere i chili accumulati durante la gravidanza, nonostante abbia ridotto l’alimentazione e abbia smesso di allattare. La donna afferma di non consumare pasti abbondanti e chiede consigli su come tornare al peso pre-gravidanza. La sua richiesta riguarda, quindi, strategie per perdere peso dopo il parto.

Buongiorno dottoressa, ho partorito da circa sei mesi, non allatto più ma non riesco a perdere i chili presi in gravidanza, nonostante sembri che io non mangi nulla di eccessivo. Potrebbe essere un problema di metabolismo rallentato? Come posso riattivarlo con l’alimentazione senza fare diete drastiche che mi toglierebbero le energie per gestire il piccolo? Grazie se vorrà rispondermi. Buongiorno signora, è una domanda un poco troppo generica per poter rispondere in modo puntuale. Innanzitutto prima di pensare a un blocco del metabolismo bisognerebbe effettivamente analizzare la sia alimentazione e verificare che sia ben fatta. Assolutamente no a diete drastiche, punterei quindi verso un’alimentazione corretta ed equilibrata. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sto allattando e non riesco a perdere i chili della gravidanza: cosa posso fare?”

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Ciao mamme quanto tempo dopo aver partorito vi è tornato il ciclo Sto allattando il mio bambino che ha 6 mesi e ancora non ho il ciclo .. anche il primo l ho allattato però dopo 4 mesi avevo il ciclo .. - facebook.com facebook