Sanremo Arisa | Da sola sto da Dio non riesco a fare l’amore con chi non amo

"È come con le allergie: ci sono cose che mi fanno male. Io da sola sto da Dio. Ho capito che ho quest'allergia, non agli uomini ma alle relazioni tossiche. Se mi rendo conto che sono più felice e tranquilla stando da sola, forse la mia vita è stare da sola con gli.

Arisa: “Ho sempre pensato all’amore e alla carriera, trascurando la felicità. Oggi sto bene da sola”

Arisa a Sanremo 2026: «Ho sempre pensato all'amore e alla carriera, e così ho trascurato la felicità. Magica favola parla di questo. Oggi sto bene da sola, non ho bisogno di un uomo per sentirmi completa»

Sanremo, Arisa: «Temevo di scordare le parole, ho sempre paura di non essere all'altezza, la sindrome dell'impostore è tremenda»Ospite a La Volta Buona, Arisa ha parlato con grande sincerità del suo ritorno al Festival di Sanremo, un'esperienza che desiderava da tempo e che oggi vive ...

Arisa a Sanremo 2026: «Se ci fossero stati i social, Mia Martini non si sarebbe suicidata. Per gli uomini avrei lasciato tutto, anche la musica, per fortuna non l'ho fatto»L'artista racconta Magica favola, la canzone in gara, e la cover di Quello che le donne non dicono. «Come con le allergie, ci sono cose che mi fanno stare male. Ho capito che ho quest'allergia alle re ...

