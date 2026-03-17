Stem e sostenibilità | esperienze pratiche al Pacinotti-Belmesseri

L’Istituto Pacinotti Belmesseri ha avviato iniziative pratiche nel settore STEM, coinvolgendo studenti in attività che abbracciano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Oltre a queste discipline, l’istituto si dedica anche a programmi di crescita personale e sociale rivolti ai giovani. Le esperienze sono state realizzate nel rispetto di obiettivi di sostenibilità e innovazione educativa.

L’Istituto Pacinotti Belmesseri rafforza il proprio impegno nella formazione Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) e nei percorsi di crescita personale e sociale. L’Istituto ha avviato un progetto che unisce sostenibilità, inclusione e orientamento al mondo del lavoro, coinvolgendo le classi quarte. Per sette giorni, a rotazione settimanale, quattro gruppi di studenti hanno partecipato a un’esperienza formativa in una struttura specializzata di Padova, dedicata ai temi delle Stem e della sostenibilità. Un ruolo centrale è stato svolto dai docenti accompagnatori, che hanno supportato gli allievi in un percorso che ha favorito sia lo sviluppo delle competenze relazionali sia la riflessione metacognitiva, rendendoli protagonisti attivi del proprio apprendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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