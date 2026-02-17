Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 17 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Assassinio sul Nilo (Death on the Nile) è un film del 2022 diretto ed interpretato da Kenneth Branagh. L'investigatore Hercule Poirot viene invitato dall'amico Bouc a partecipare alla crociera lungo il Nilo organizzata da una coppia di neosposi, l'ereditiera Linnet Ridgeway e il suo sposo Simon Doyle, conosciuto a Londra poco tempo prima e soffiato alla migliore amica Jacqueline de Bellefort. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv martedì 17 febbraio: Assassinio sul Nilo

Questa sera in tv andrà in onda un film dedicato alla leggenda Ferrari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.