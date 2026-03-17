Sta arrivando la stangata pure sull’acqua minerale Aumenti tra il 18 e il 20%

Un aumento dei prezzi dell'acqua minerale tra il 18 e il 20% è previsto a breve. Il vicepresidente della Federazione delle industrie del settore ha annunciato che entro un mese si registreranno variazioni di circa 4 centesimi per bottiglia. La notizia riguarda tutti i consumatori che acquistano acqua minerale in bottiglia, con effetti immediati sui prezzi al dettaglio.

«Tra circa un mese, nella migliore delle ipotesi, i consumatori potrebbero trovare sugli scaffali dei supermercati le bottiglie di acqua minerale a un prezzo superiore del 18-20%. Ciò significa che un brand di fascia di prezzo medio basso, passerebbe dagli attuali 20 centesimi al litro a circa 24, mentre per un livello superiore da 35 centesimi si passerebbe a 42. Colpa della guerra che ha bloccato il passaggio nello Stretto di Hormuz, costringendo le navi cargo a fare il giro più largo, dicono i distributori di plastica per bottiglie e tappi che hanno comunicato alle imprese clienti di voler aggiornare i contratti di fornitura applicando al prodotto un aumento del 18-20%. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Sta arrivando la stangata pure sull’acqua minerale. Aumenti tra il 18 e il 20%» Articoli correlati Condominio senz'acqua, i residenti: "Costretti a lavarci con l'acqua minerale"Salve Foggiatoday, vorrei segnalare una situazione che nelle ultime 24 ore sta arrecando molto disagio. Victoria Beckham volto dell’acqua minerale made in MassaMassa, 11 marzo 2026 – Dalle passerelle della moda internazionale alle sorgenti delle Alpi Apuane. Aggiornamenti e notizie su Sta arrivando Discussioni sull' argomento Case di riposo, la stangata è arrivata: ecco gli aumenti delle rette. Si parte da 3,5 euro al giorno, salasso da 100 euro al mese; Guerra in Iran, stangata sull’agricoltura pugliese: fertilizzanti +30%, urea +40%. Arriva la stangata di Pasqua 2026. Dalle uova alle colombe, dai voli ai treni, ecco quanto spenderanno le famiglieDalle uova di cioccolato alle colombe, dagli aerei ai treni: la stangata di Pasqua è servita. Le associazioni dei consumatori prevedono rincari fino al 40%. msn.com Guerra in Iran, arriva la stangata per le famiglie campaneÈ allarme rincari in Campania. La Confesercenti stima un possibile rincaro di circa 600 euro a famiglia dovuto alle guerre. internapoli.it L'alba da Porto Torres, 17 Marzo 2026 La nave sta arrivando in terra sarda Welcome to Sardinia di Alessandra @ales_sarda_88 #sardegna_mia_ #sardegnamia #portotorres #17marzo2026 #Buongiornosardegna - facebook.com facebook #lariachetira "Stanno suonando le sirene, sta arrivando un missile balistico dall'Iran" Elena Testi in diretta dal nord Israele x.com