Sta arrivando la stangata pure sull’acqua minerale Aumenti tra il 18 e il 20%

Da laverita.info 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aumento dei prezzi dell'acqua minerale tra il 18 e il 20% è previsto a breve. Il vicepresidente della Federazione delle industrie del settore ha annunciato che entro un mese si registreranno variazioni di circa 4 centesimi per bottiglia. La notizia riguarda tutti i consumatori che acquistano acqua minerale in bottiglia, con effetti immediati sui prezzi al dettaglio.

«Tra circa un mese, nella migliore delle ipotesi, i consumatori potrebbero trovare sugli scaffali dei supermercati le bottiglie di acqua minerale a un prezzo superiore del 18-20%. Ciò significa che un brand di fascia di prezzo medio basso, passerebbe dagli attuali 20 centesimi al litro a circa 24, mentre per un livello superiore da 35 centesimi si passerebbe a 42. Colpa della guerra che ha bloccato il passaggio nello Stretto di Hormuz, costringendo le navi cargo a fare il giro più largo, dicono i distributori di plastica per bottiglie e tappi che hanno comunicato alle imprese clienti di voler aggiornare i contratti di fornitura applicando al prodotto un aumento del 18-20%. 🔗 Leggi su Laverita.info

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