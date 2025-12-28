Condominio senz' acqua i residenti | Costretti a lavarci con l' acqua minerale

Salve Foggiatoday, desidero segnalare una problematica che si sta verificando nelle ultime 24 ore nel nostro condominio. A causa di un’interruzione dell’acqua, i residenti sono costretti a utilizzare acqua minerale per lavarsi e svolgere le attività quotidiane, creando notevoli disagi. Spero che questa segnalazione possa contribuire a trovare una rapida soluzione per ripristinare il servizio idrico e alleviare le difficoltà degli abitanti.

Salve Foggiatoday, vorrei segnalare una situazione che nelle ultime 24 ore sta arrecando molto disagio. Il condominio di via Vincenzo della Rocca 19, a Foggia, è senza acqua dalle 16 di ieri 27 dicembre. Questa situazione si ripresenta ogni anno, sempre sotto Natale. Abbiamo chiamato il servizio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Condominio senz'acqua, i residenti: "Costretti a lavarci con l'acqua minerale" Leggi anche: Bastogi, famiglie senz'acqua calda: "Sto lavando la ragazzina con l’acqua riscaldata" Leggi anche: Lavori di manutenzione: residenti senz'acqua per un giorno. Le vie interessate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Riforma dei condomìni: cosa cambia davvero per residenti e amministratori - Una proposta di legge depositata alla Camera, a firma della deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini e di altri dieci ... milanotoday.it

Via Di Vittorio perde acqua. I residenti protestano: "È un danno enorme" - Acqua che sgorga come una sorgente da una decina di giorni adinondare il piazzale interno dei condomini. ilrestodelcarlino.it

Bollette «gonfiate per errore» da A2A: alle case Aler scatta lo sciopero - È una battaglia di principio quella che hanno intrapreso gli stoici residenti di via Carpaccio 27 (il condominio Aler già finito alle cronache per diverse mobilitazioni del comitato di cittadini) per ... giornaledibrescia.it

VERCELLI VIA MONFALCONE - Ospitati al Modo Hotel i residenti del condominio rimasto senza elettricità dopo l'incendio nel locale tecnico elettrico - Da lunedì dovrebbero iniziare i lavori di ripristino - https://www.vercellioggi.it/vercelli-via-monfalcone-ospitati - facebook.com facebook

Scusa @peppeprovenzano senza polemiche, ma nel corso di questi anni (dal 2021 almeno) perché dal Nazareno non si è mai levata mezza parola su queste organizzazioni, nonostante le inchieste giornalistiche e le querele temerarie rivolte ai giornalisti che x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.