spread btp bund a 72 punti continua la corsa dei rendimenti con la guerra in iran

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto i 72 punti, il livello più alto dal 2026, mentre i rendimenti continuano ad aumentare. La escalation del conflitto in Iran sembra aver contribuito all'instabilità sui mercati obbligazionari europei, con gli investitori che reagiscono alle tensioni geopolitiche. La situazione rimane sotto osservazione da parte degli operatori finanziari.

La guerra in Iran ha portato lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi al livello più alto del 2026. Il differenziale si è attestato a 72 punti base in apertura del 4 marzo, con rendimenti che hanno sfiorato il 3,50% per i titoli italiani. Gli interessi su quelli tedeschi, pur crescendo, sono rimasti a 2,78%, determinando l'aumento dello spread. Le prospettive di una guerra lunga almeno settimane, del blocco dello stretto di Hormuz e del caos nel trasporto aereo hanno spaventato i mercati finanziari. Le Borse europee sembrano però aver stabilizzato la loro situazione, dopo due giorni di perdite ingenti. Prosegue nel frattempo l'emissione del Btp Valore, dopo i record dei primi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

