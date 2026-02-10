Energia innovazione e impegno sociale | Graded supporta l’Ippoterapia ad Abu Dhabi

Graded Spa ha portato avanti un progetto importante ad Abu Dhabi, dove ha installato sistemi di illuminazione e gestione degli edifici al centro ippoterapico ZHO. La società napoletana ha unito ingegneria, sostenibilità e responsabilità sociale per offrire un intervento concreto. Ora, il centro può contare su tecnologie innovative che migliorano il funzionamento e il benessere degli utenti.

Ingegneria, sostenibilità e responsabilità sociale unite per generare valore reale.  Graded Spa,  gruppo industriale del settore energetico con quartier generale a Napoli, ha completato  il progetto di lighting e Building Management System (BMS)  per il  ZHO  Hippotherapy Center di Abu Dhabi. Il progetto, realizzato dalla branch di Graded a Dubai, ha come obiettivo la creazione di un ambiente accogliente e sicuro per i pazienti e gli operatori del centro, che offre terapie assistite con il cavallo per bambini e adulti con disabilità fisiche, neurologiche o disturbi dello spettro autistico. Spiega la Branch Manager di Graded a Dubai,  Giada Biudekji:  “Il nostro approccio vuole unire competenza tecnica, innovazione e una forte attenzione alla sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

