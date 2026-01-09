Innovazione intelligenza artificiale e impegno sociale | il presidente Battistini visita Fattor Comune a Rimini

Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, ha visitato Fattor Comune a Rimini nell'ambito del suo ciclo di incontri istituzionali. L'obiettivo è conoscere e promuovere le aziende locali che si distinguono per innovazione, utilizzo dell'intelligenza artificiale e impegno sociale. Questi incontri rappresentano un’occasione per rafforzare il rapporto tra istituzioni e imprese, valorizzando il contributo dell'imprenditorialità al territorio.

Continua il ciclo di visite istituzionali del presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, per scoprire e valorizzare le eccellenze del tessuto imprenditoriale locale. Una tappa recente ha visto protagonista Fattor Comune, Società Benefit di Rimini, punto di riferimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Andrea iervolino innovazione nel cinema e impegno sociale Leggi anche: Agrietour, torna il Salone dell’agriturismo, focus su innovazione e intelligenza artificiale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il primo Comune italiano “AI-First” è lucano; Vino: innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale; Manulife Singapore lancia un hub di intelligenza artificiale; Mondiali 2026, l'intelligenza artificiale può aiutare il fuorigioco: tutte le novità a sorpresa. Intelligenza artificiale: ESIDIA chiude positivamente il suo primo anno di attività - Si chiude in positivo il bilancio del primo anno di attività svolte da ESIDIA – Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale con un 2025 intenso e significativo sul piano dei ... messinaoggi.it La classifica dei Paesi pronti a guidare la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale - Il nuovo Global AI Readiness Index di Salesforce classifica 16 Paesi per valutare strategie, competenze e investimenti nell’adozione dell’AI ... bitmat.it

Artemisia Lab affronta la sfida dell'intelligenza artificiale con etica e umanità - Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) si è imposta come una delle tecnologie più promettenti nel panorama sanitario ... iltempo.it

Innovazione e Intelligenza artificiale al servizio della Sanità pubblica @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/innovazione-e-… x.com

L'intelligenza artificiale esce dai server: benvenuti nell'era dei "migranti digitali" https://innovazione.tiscali.it/disruptive-innovation/articoli/intelligenza-artificiale-esce-dai-server-era-degli-immigrati-digitali/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.