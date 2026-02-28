Durante la conferenza stampa, Ronzulli ha affermato di seguire regolarmente il Festival di Sanremo, incluso l’edizione di quest’anno. Ha descritto l’evento come molto giovane e nazional-popolare, sottolineando che molte delle canzoni presenti diventeranno tormentoni estivi. Inoltre, ha espresso un interesse personale nel ruolo di direzione artistica, dichiarando che le piacerebbe affidarla a una donna.

Home > Politica > “Se ho seguito il Festival? Lo seguo sempre e l’ho seguito anche quest’anno. È un Sanremo molto giovane, nazional-popolare, ci sono tantissime canzoni che quest’estate saranno un tormentone, quindi mi sta divertendo”. Così la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a LaPresse, in ingresso al teatro Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo. “La prossima direzione artistica deve essere femminile? Perché no?”, risponde la senatrice di Forza Italia, che sottolinea come “a me Conti piace tanto perché ha una estrema gentilezza nell’entrare nelle case delle persone”, mentre per il prossimo anno “la conduzione femminile non sarebbe male, mi piacerebbe”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Ronzulli: "Direzione artistica a una donna? Mi piacerebbe"

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

