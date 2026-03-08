Over Dance Milano quando la danza è lavoro di gruppo

Over Dance Milano è un nuovo format promosso dalla Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia, diretta da Gigi Cristoforetti. La iniziativa si svolge in diversi spazi della città e mira a coinvolgere gruppi di persone attraverso la danza. La Fondazione ha già avviato progetti simili come Dance Well alla Triennale, rivolti a un pubblico senior.

"Over Dance Milano", cioè la gioia di danzare ancora, è un nuovo format che la Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia, diretta da Gigi Cristoforetti, esporta ora in più spazi della città, già sensibilizzata al welfare senior con Dance Well in Triennale. Alla testa del Centro Coreografico NazionaleAterballetto, che ha un ruolo centrale per la danza e il balletto contemporaneo italiani, Cristoforetti richiama con forza la necessità che Milano attivi una relazione virtuosa sul campo. "Mi sembra evidente", attacca "come la danza in Lombardia sia policentrica e che ci sia un buon lavoro fatto da varie città, tra cui Brescia e Cremona, ma non solo.

