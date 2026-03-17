Spezia-Empoli 1-1 | non basta questa volta il gol di Artistico
Nella partita tra Spezia ed Empoli, terminata 1-1, lo Spezia segna il gol di Artistico al 31° minuti, ma nel recupero viene concesso un rigore all’Empoli al 96°. La gara si svolge al Picco e si conclude con un pareggio che lascia un senso di insoddisfazione tra i tifosi locali. La partita si gioca nel corso della trentunesima giornata di campionato.
La Spezia, 17 marzo 2026 – Con l'amaro in bocca lo Spezia chiude la sua casalinga serale al Picco. Dopo il vantaggio di Artistico, infatti, nella trentunesima giornata, viene raggiunto su calcio di rigore al 6' di recupero della ripresa. Donadoni sceglie la difesa a 4 ed ecco il rientro di capitan Hristov da titolare dopo l'infortunio, mentre si riposa Comotto e c'è Nagy a centrocampo. Allo scoccare del quarto d'ora una grande occasione per lo Spezia con Artistico, che in area la gira piano verso la porta di Fulignati, dopo la bella incursione di Aurelio sulla sinistra. È bravo capitan Lovato a togliere la palla dai piedi di Aurelio a centro area al 18', pronto a colpire in rete. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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