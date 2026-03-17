Saporiti risponde ad Artistico | parità tra Spezia ed Empoli al Picco

Da corrieretoscano.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saporiti ha commentato la partita tra Spezia ed Empoli, sottolineando come le due squadre siano state alla pari nel primo tempo. La gara si è sbloccata solo nella ripresa, con un gol che ha cambiato il ritmo dell’incontro. La sfida si è conclusa con una vittoria decisa nei minuti di recupero, dopo un match molto equilibrato.

SPEZIA – Un match bloccato, risolto solo nella ripresa e deciso definitivamente oltre il novantesimo. La sfida di campionato tra Spezia ed Empoli si chiude con un pareggio per 1-1, specchio fedele di una gara caratterizzata da un fortissimo equilibrio tattico, difese solide e molta difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta. I primi 45 minuti sono segnati da una lunga fase di studio, spezzata frequentemente da falli tattici a centrocampo che costano l’ammonizione a Bandinelli (Spezia) e Nasti (Empoli). I padroni di casa cercano di imporre il proprio ritmo affidandosi a una manovra avvolgente. I liguri si rendono pericolosi con tiri da fuori area di Adamo (8?) e Bandinelli (19?), mentre al 15? è Gabriele Artistico a impegnare l’estremo difensore toscano con una conclusione centrale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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