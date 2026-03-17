Saporiti risponde ad Artistico | parità tra Spezia ed Empoli al Picco

Saporiti ha commentato la partita tra Spezia ed Empoli, sottolineando come le due squadre siano state alla pari nel primo tempo. La gara si è sbloccata solo nella ripresa, con un gol che ha cambiato il ritmo dell’incontro. La sfida si è conclusa con una vittoria decisa nei minuti di recupero, dopo un match molto equilibrato.

SPEZIA – Un match bloccato, risolto solo nella ripresa e deciso definitivamente oltre il novantesimo. La sfida di campionato tra Spezia ed Empoli si chiude con un pareggio per 1-1, specchio fedele di una gara caratterizzata da un fortissimo equilibrio tattico, difese solide e molta difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta. I primi 45 minuti sono segnati da una lunga fase di studio, spezzata frequentemente da falli tattici a centrocampo che costano l’ammonizione a Bandinelli (Spezia) e Nasti (Empoli). I padroni di casa cercano di imporre il proprio ritmo affidandosi a una manovra avvolgente. I liguri si rendono pericolosi con tiri da fuori area di Adamo (8?) e Bandinelli (19?), mentre al 15? è Gabriele Artistico a impegnare l’estremo difensore toscano con una conclusione centrale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Saporiti risponde ad Artistico: parità tra Spezia ed Empoli al Picco Articoli correlati Empoli, prova salvezza a La Spezia. Saporiti: "Diamo di più, per la gente"Un calendario serratissimo non permette pause con l’Empoli chiamato a dare continuità al bel secondo tempo disputato contro il Mantova nello scontro... Spezia-Avellino 1-0: un gol di Artistico decide la sfida del PiccoLa Spezia, 24 gennaio 2026 – Un gol di Artistico a metà del primo tempo e lo Spezia batte l'Avellino, interrompendo il digiuno e raggiungendo in... Finisce in PARI la sfida tra i GEMELLI SHPENDI: Empoli-Cesena 1-1 | Serie BKT | DAZN Highlights