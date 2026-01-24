Spezia-Avellino 1-0 | un gol di Artistico decide la sfida del Picco

Nella partita tra Spezia e Avellino, terminata con il punteggio di 1-0, il gol di Artistico nel primo tempo ha deciso l'incontro. La vittoria permette allo Spezia di interrompere una serie negativa, di raggiungere in classifica Reggiana, Entella e Bari, e di scavalcare Mantova e Sampdoria. Una prestazione che ha segnato un'importante pausa nel cammino delle due squadre, con effetti sulla posizione in classifica.

La Spezia, 24 gennaio 2026 – Un gol di Artistico a metà del primo tempo e lo Spezia batte l'Avellino, interrompendo il digiuno e raggiungendo in classifica Reggiana, Entella e Bari, e scavalcando Mantova e Sampdoria. Prima del via il commovente minuto di raccoglimento dedicando ad Aba, il ragazzo ucciso a scuola da un altro studente nei giorni scorsi. Donadoni si affida alla formazione che è stata battuta con molta sfortuna dal Palermo nel turno scorso, con l'aggiunta di Bandinelli, che ha ritrovato la forma. Dopo la conclusione che finisce lentamente sul fondo da parte di Sounas al 7', due minuti dopo il colpo di testa di Soleri sul calcio di punizione di Beruatto dalla trequarti manda il pallone sull'esterno della rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia-Avellino 1-0: un gol di Artistico decide la sfida del Picco Leggi anche: Spezia-Sampdoria, al Picco finisce 1-0. Decide il gol di Artistico Spezia–Avellino: le probabili formazioni della sfida del “Picco”L'incontro tra Spezia e Avellino, valido per la ventunesima giornata di Serie BKT, si disputerà allo stadio “Alberto Picco”. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Spezia - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Spezia–Avellino: al Picco senza scuse per una sfida che pesa; Spezia-Avellino 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; L'arbitro di Spezia-Avellino: 5 sconfitte negli 8 precedenti per i lupi. Live - Spezia-Avellino 1-0: 49', occasione buttata da Palmiero4' - Altra occasione buttata via dall'Avellino. Palla recuperata da Biasci, ma giocata malissimo da Palmiero, che poi riesce a calciare in porta: tiro respinto in corner da un difensore avversari. 3' ... msn.com Spezia-Avellino 1-0, fine primo tempo: lupi sotto per un rimpallo contro un piccolissimo SpeziaAvellino sotto di un gol all'intervallo contro lo Spezia: decide la rete di Artistico. Buono l’atteggiamento dell’Avellino, che pressa alto e spinge indietro lo Spezia nei primi 25’ di gioco. L’occasi ... msn.com Prima Tivvù. . Spezia - Avellino - "Stadio e Studio" in diretta - In tv seguici su Prima Tivvù Canale 17 - facebook.com facebook Spezia-Avellino, Donadoni: “Abbiamo bisogno di due-tre risultati positivi consecutivi” x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.