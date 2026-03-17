Ieri a La Spezia si sono incontrati i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale e le aziende locali per discutere il futuro del porto. Durante l’incontro è stato presentato un piano di sviluppo che prevede un aumento del traffico di 1,2 milioni di TEU. L’obiettivo è trasformare il porto in un importante motore economico della zona.

Un incontro strategico ha riunito ieri a La Spezia i vertici dell’Autorità di Sistema Portuale e le imprese locali per ridefinire il futuro del porto. Il Presidente Bruno Pisano ha dialogato con gli artigiani e imprenditori su come integrare le PMI nella filiera portuale. L’incontro si è tenuto presso la sede di Confartigianato La Spezia, coinvolgendo settori chiave come autotrasporto, nautica e logistica. I dati presentati confermano la stabilità dei traffici nel 2025, con oltre un milione e duecentomila TEU movimentati alla Spezia e centomila a Carrara. Il Porto come Motore della Filiera Locale. La presenza di rappresentanti di categorie diversificate, dalla pesca al noleggio natanti, sottolinea l’obiettivo di trasformare il porto da semplice infrastruttura a motore economico diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia: 1,2 milioni di TEU e il porto diventa motore

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