La campagna elettorale di Enea Puntiroli si intensifica mentre presenta il suo programma per la città, con l’obiettivo di rilanciare il porto come elemento centrale dello sviluppo locale. Con la lista civica Cervia Più, Puntiroli si impegna a portare avanti proposte concrete per il futuro di Cervia, concentrandosi su progetti e iniziative che possano migliorare la vivibilità e l’economia della zona.

Prosegue la campagna elettorale di Enea Puntiroli, candidato sindaco di Cervia con la lista civica Cervia Più, e lo fa con il motto ‘Cervia2035’. "Ma non è uno slogan – precisa Puntiroli –. È un piano strutturato, concreto, sostenibile. È la scelta di governare con competenza, trasparenza e determinazione. È la dimostrazione che cambiare si può, ma solo se si ha il coraggio di farlo". Puntiroli elenca poi alcuni punti cruciali: "Cervia 2035 parte da un’idea semplice: il porto deve tornare a essere il motore economico della città. Un porto regionale moderno, sicuro, dragato in modo definitivo, con una nuova darsena competitiva, integrato con il centro e collegato alle grandi rotte turistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, il programma di Puntiroli: "Il porto torni a essere un motore"

