Porto San Benedetto | la vasca di colmata diventa motore di sviluppo

A Porto San Benedetto del Tronto, la vasca di colmata sta per trasformarsi nel cuore di un progetto di sviluppo più ampio. L’intervento riguarda l’ampliamento delle strutture portuali e la creazione di nuove aree di attracco, con l’obiettivo di migliorare le funzionalità del porto. L’opera rappresenta un passo importante per il potenziamento delle attività marittime e commerciali della zona.

Nel porto di San Benedetto del Tronto, l'opera definita come vasca di colmata sta per diventare la base concreta di un progetto più vasto. Pierfrancesco Troli, esponente del comitato di gestione dell'autorità portuale, ha chiarito che questa infrastruttura non è una semplice discarica, ma un elemento ingegneristico necessario per lo sviluppo dello scalo. La questione, emersa nel marzo 2026, vede sospesi i lavori tecnici a causa della caduta dell'amministrazione comunale precedente e l'insediamento di un commissario prefettizio. Il percorso istituzionale nasce da una richiesta diretta del Comune di San Benedetto del Tronto, avviata nell'agosto del 2025 con un documento di linee guida elaborato dopo il confronto con operatori portuali e cantieri nautici.