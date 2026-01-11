Il cannone del Gianicolo | lo sparo che da secoli segna il tempo di Roma

Il cannone del Gianicolo è un simbolo storico di Roma, che da secoli segna l’orario ufficiale della città. Ogni giorno, con uno sparo preciso e puntuale, il colpo di cannone risuona dall’altura del Gianicolo, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo. Questo suono rappresenta un momento di continuità tra passato e presente, caratterizzando il ritmo quotidiano di Roma senza bisogno di orologi moderni.

A Roma c’è un suono che, più di ogni orologio, scandisce il tempo cittadino: non è una campana, né un rintocco elettronico ma uno sparo secco, un colpo di cannone che ogni giorno, puntuale, attraversa l’aria della città partendo dall’alto del Gianicolo. Si propaga tra i tetti e ricorda che il tempo, nella Città Eterna, è anche tradizione, rituale e memoria collettiva. Un gesto antico, nato per necessità pratica, diventato col tempo una delle curiosità più affascinanti del folklore urbano. Leggi anche: — Gaffe al Gianicolo, il colpo di cannone di mezzogiorno non parte: la soldatessa non ce la fa e scoppia l’ironia Il cannone del Gianicolo: uno sparo per sincronizzare Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Dal 1946, il capodanno a Roma ha una tradizione particolare: quella di Mister Ok che, allo scoppiare del cannone del Gianicolo, si tuffa (a suo rischio e pericolo) nel Tevere, per augurare buon anno a tutti i romani. La tradizione romana raccontata nel docum - facebook.com facebook