Sparatoria al centro di Napoli | due bossoli ritrovati in via Montesanto vicino alla stazione della Cumana

Nel cuore di Napoli, precisamente in via Montesanto vicino alla stazione della Cumana, sono stati trovati due bossoli dopo una sparatoria che ha provocato grande allarme tra i passanti. La zona, molto frequentata, si è subito riempita di agenti e testimoni, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto. Nessuno è stato ancora identificato o fermato.

Momenti di forte tensione nel centro di Napoli, dove una sparatoria ha scosso una delle aree più frequentate del capoluogo partenopeo. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 16 marzo, intorno alle 19:30, in via Montesanto, a ridosso del Teatro Bracco e a pochi passi da importanti snodi del trasporto pubblico. Leggi anche: Sparatoria a Napoli: Mattarella visita Noemi in ospedale Spari tra la folla nel centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, almeno due colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi in strada, in un orario in cui la zona risulta particolarmente affollata. L’area interessata è infatti caratterizzata da un continuo via vai di residenti, pendolari e turisti, grazie alla vicinanza con la stazione della Cumana, la Funicolare di Montesanto e le linee metropolitane 1 e 2. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sparatoria al centro di Napoli: due bossoli ritrovati in via Montesanto, vicino alla stazione della Cumana Articoli correlati Sparatoria al centro di Napoli, colpi esplosi a Montesanto vicino alla stazione della CumanaSparatoria al centro di Napoli, due bossoli ritrovati in via Montesanto, poco distante dal Teatro Bracco e dalla stazione di Cumana e Funicolare. Leggi anche: Sparatoria a Napoli, rinvenuti 2 bossoli: indagini in corso Una raccolta di contenuti su Sparatoria al centro di Napoli due... Temi più discussi: Sparatoria al centro di Napoli, colpi esplosi a Montesanto vicino alla stazione della Cumana; Sparatoria in pieno centro a Marano di Napoli, ucciso un uomo; Spari in pieno centro a Rossano Scalo, uomo ferito gravemente; Sparatoria in centro al paese: grave un 48enne trasportato con l'elicottero in ospedale. Sparatoria al centro di Napoli, colpi esplosi a Montesanto vicino alla stazione della CumanaSparatoria al centro di Napoli, due bossoli ritrovati in via Montesanto, poco distante dal Teatro Bracco e dalla stazione di Cumana e Funicolare ... fanpage.it Sparatoria al centro di Napoli: due bossoli ritrovati in via Montesanto, vicino alla stazione della CumanaMomenti di forte tensione nel centro di Napoli, dove una sparatoria ha scosso una delle aree più frequentate del capoluogo partenopeo. L’episodio si è ... thesocialpost.it Sparatoria al centro di Napoli - facebook.com facebook