Sparatoria al centro di Napoli colpi esplosi a Montesanto vicino alla stazione della Cumana

Nel cuore di Napoli, in via Montesanto vicino alla stazione della Cumana e al Teatro Bracco, si è verificata una sparatoria. Durante l’evento, sono stati trovati due bossoli a terra. Nessuna altra informazione sui feriti o sui responsabili è ancora disponibile. La vicenda si è svolta in una zona frequentata e molto trafficata del centro cittadino.

Sparatoria al centro di Napoli, due bossoli ritrovati in via Montesanto, poco distante dal Teatro Bracco e dalla stazione di Cumana e Funicolare. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Venezuela, le immagini della sparatoria della notte a Caracas: colpi contro droni vicino al palazzo presidenzialeNumerosi video pubblicati sui social mostrano la sparatoria scoppiata nella notte a Caracas, nei pressi di Palazzo di Miraflores, sede del governo... Sparatoria a Cava de' Tirreni: esplosi colpi di pistola contro un'auto, l'imprenditore preso di mira fugge in un barSparatoria a Cava de' Tirreni: nel pomeriggio di oggi, in viale Marconi, nei pressi degli uffici del Commissariato di Polizia, almeno quattro i colpi... Una raccolta di contenuti su Sparatoria al centro di Napoli colpi... Temi più discussi: Sparatoria al centro di Napoli, colpi esplosi a Montesanto vicino alla stazione della Cumana; Sparatoria in pieno centro a Marano di Napoli, ucciso un uomo; Spari in pieno centro a Rossano Scalo, uomo ferito gravemente; Sparatoria in centro al paese: grave un 48enne trasportato con l'elicottero in ospedale. Sparatoria nel centro di Monte Sant’Angelo: ferito un 45enneMONTE SANT'ANGELO - Momenti di paura nella serata di ieri a Monte Sant’Angelo, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in pieno centro, nei pressi di piazza Duca D’Aosta. S ... giornaledipuglia.com Allarme sparatoria in strada, trovati due bossoli a terraAttimi di paura nel centro di Napoli, dove nella serata di oggi sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco in via Montesanto. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando alcuni residenti hanno rif ... ilfattovesuviano.it Sparatoria in prima serata a Napoli, zona Montesanto. I carabinieri della compagnia Napoli centro intervengono a via Montesanto all’altezza del civico 14 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto, rinvenuti e sequestrati 2 bossoli. Indagini in cors - facebook.com facebook