Sparatoria a Napoli rinvenuti 2 bossoli | indagini in corso

Nella serata di ieri a Napoli, in via Montesanto, si è verificata una sparatoria durante la quale sono stati trovati due bossoli a terra. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti intorno alle 19:30 sul luogo dell’evento e hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Al momento non sono state fornite altre informazioni sulla dinamica o eventuali coinvolti.

Sparatoria in via Montesanto a Napoli, trovati bossoli a terra. È accaduto intorno alle 19:30, quando i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti a via Montesanto per la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sparatoria a Napoli, rinvenuti 2 bossoli: indagini in corso Articoli correlati Napoli: sparatoria in piazza Cavour, ferito un 28enne. Indagini in corsoMomenti di paura nella tarda serata di martedì in piazza Cavour a Napoli, dove si è verificata una sparatoria che ha portato al ferimento di un uomo. Leggi anche: Acerra, prima la lite poi gli spari al distributore Q8: due bossoli rinvenuti Tutti gli aggiornamenti su Sparatoria a Napoli rinvenuti 2 bossoli... Temi più discussi: Napoli, malore mentre guida alla Riviera di Chiaia: auto ribaltata, morto 75enne; Aerospazio, boom dell'export italiano negli Usa. Oltre 50 aziende in missione tra Seattle e Washington; Napoli, 17enne scomparso da giovedì: Aiutateci a ritrovare Alouini; Napoli-Torino 2-1, D’Aversa: Peccato non averla pareggiata nel finale, non abbiamo mai mollato. Sparatoria a Napoli, rivenuti 2 bossoli: indagini in corsoI carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti a via Montesanto, all’altezza del civico 14, per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto, rinvenuti ... ilmattino.it Napoli, sparatoria in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio: ucciso un 33enneAgguato in pieno giorno oggi, lunedì 2 marzo, a Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove un 33enne è stato ucciso. La sparatoria è avvenuta in tarda mattinata in via Sorrento. La vittima ... adnkronos.com Sparatoria in prima serata a Napoli, zona Montesanto. I carabinieri della compagnia Napoli centro intervengono a via Montesanto all’altezza del civico 14 per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Sul posto, rinvenuti e sequestrati 2 bossoli. Indagini in cors - facebook.com facebook #Tg2000 - Sparatoria in Michigan, nel mirino una sinagoga e una scuola ebraica #13marzo #Tv2000 #Michigan #USA #Sinagoga #Sparatoria #Terrorismo #Antisemitismo @tg2000it x.com