sostituito il dirigente di via quintiliano

Il dirigente di via Quintiliano è stato sostituito. Nel commissariato Mecenate di Milano, sei ex colleghi sono sotto indagine insieme all’assistente capo coinvolto nel caso di un omicidio avvenuto con un colpo di pistola sopra la tempia destra di un pusher marocchino. L’assistente capo è attualmente in carcere con l’accusa di aver ucciso Mansouri.

MILANO Sale a sei il numero di indagati tra gli ex colleghi nel commissariato Mecenate dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere con l’accusa di aver ucciso con un colpo di pistola poco sopra la tempia destra il pusher marocchino Abderrahim Mansouri. Fino a ieri erano in quattro, presenti sul luogo dell’omicidio la sera del 26 gennaio: subito dopo gli interrogatori e accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso, sono stati trasferiti all’Ufficio Personale della Questura per incarichi d’ufficio e non operativi in strada. Dalla richiesta di incidente probatorio della Procura, emerge ora che ne sono stati iscritti altri due, vale a dire il ventitreenne Giuseppe P. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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