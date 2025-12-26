Chiellini Juve il dirigente chiude l’anno in ascesa | rafforzato il suo status di dirigente soprattutto dopo quella mossa! Cosa è successo

Chiellini Juve, il dirigente chiude l’anno in ascesa: le mosse avallate da Comolli confermano la fiducia crescente e il nuovo peso specifico in società. Il 2025 non sarà ricordato negli annali della Juventus solamente come un anno di transizione tecnica sul rettangolo verde, ma rappresenterà il periodo cruciale per la ridefinizione degli equilibri di potere e competenza dietro la scrivania della Continassa. Tra le figure che escono maggiormente rafforzate da questi dodici mesi di intenso lavoro c’è senza dubbio Giorgio Chiellini. L’ex capitano leggendario, dismessi definitivamente i panni del guerriero in area di rigore, ha saputo indossare con insospettabile naturalezza e competenza quelli del dirigente, chiudendo il suo 2025 bianconero con uno status rafforzato e un peso specifico all’interno dell’organigramma decisamente superiore rispetto al momento del suo insediamento ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juventus, Chiellini ha ricevuto il premio come dirigente dell’anno 2025 dall’USSI: «Il calcio è il mio mondo e la parte manageriale è quella che preferisco. Su Juve Roma…»

Leggi anche: Chiellini Juve (La Repubblica), continua l’ascesa del dirigente: può diventare consigliere federale, superati altri due candidati. I dettagli

