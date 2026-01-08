La circolare di Valditara inviata alle scuole | Il Tricolore va sostituito se scolorito

Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare indirizzata alle scuole, sottolineando l'importanza di mantenere il Tricolore in buone condizioni. Si ricorda che, qualora il vessillo dovesse scolorirsi o deteriorarsi, è necessario sostituirlo per preservare il simbolo dell’identità nazionale. Questa comunicazione intende promuovere il rispetto e la cura delle rappresentazioni civiche all’interno delle istituzioni scolastiche.

Una circolare inviata alle scuole per ricordare l'importanza di un "segno distintivo dell'identità della nostra Nazione". All'indomani della ricorrenza della Giornata nazionale della bandiera il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha diffuso un testo indirizzato ai presidi di tutta Italia.

Valditara richiama le scuole al rispetto della bandiera italiana: la circolare - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una circolare alle scuole per richiamare l'attenzione sull'importanza della bandiera italiana come simbolo di unità nazionale

Valditara "Onorare la bandiera italiana nelle scuole" - "All'indomani della ricorrenza del 7 gennaio, Giornata nazionale della Bandiera istituita con la legge 31 dicembre 1996, n.

Vergognoso quello che è successo al liceo Fogazzaro di Vicenza, dove un’assemblea di studenti per Gaza è stata letteralmente cancellata all’ultimo minuto dalla preside in applicazione della famigerata circolare Valditara. La “pericolosissima” iniziativa preve - facebook.com facebook

Questa mattina ho inviato a tutte le scuole una circolare per richiamare il valore del #Tricolore e il rispetto delle disposizioni sull’uso della #bandiera italiana. #scuola #mim @MIsocialTW x.com

