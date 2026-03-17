Sostenibilità energetica per ridurre le bollette

In un momento in cui i costi di case e affitti sono in aumento, la sostenibilità energetica sta diventando un tema centrale. Le persone cercano soluzioni che possano aiutare a contenere le spese legate all’energia, puntando su tecnologie e pratiche più efficienti. Questo cambiamento riguarda sia le abitazioni nuove sia quelle già esistenti, con l’obiettivo di ridurre i consumi e le bollette.

Nel nuovo equilibrio dell’abitare, tra prezzi delle case in crescita e affitti sempre più onerosi, la sostenibilità energetica diventa una leva decisiva. Ridurre i consumi significa infatti alleggerire le bollette e rendere più sostenibile nel tempo il costo degli immobili. Un principio che oggi riguarda anche strutture collettive come le residenze per anziani. A Monza questo approccio ha già preso forma nelle strutture gestite dalla Fondazione Bellani, dove sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico in collaborazione con Rete Irene, network di imprese specializzate nella riqualificazione degli edifici. Proprio alla Rsa Bellani si è aperta, l’altro ieri, la prima tappa dell’Irene Training Tour 2026, ciclo di incontri dedicati ai professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sostenibilità energetica per ridurre le bollette Articoli correlati Bollette dell’acqua più salate nel 2026 in provincia di Imperia. L'obiettivo è ridurre le perditeIncremento del 9%: per le famiglie della provincia di Imperia aumento medio di 50 euro, 470 euro per le attività commerciali. Povertà energetica, l’energy coach insegna alle famiglie come ridurre i consumiRoma, 16 gennaio 2026 – Il 2026 si è aperto con condizioni meteorologiche estreme in diversi Paesi europei: nevicate intense e temperature sotto lo... Bolletta energetica: 5 modi per abbattere le spese energetiche di casa Tutto quello che riguarda Sostenibilità energetica Temi più discussi: Sostenibilità energetica per ridurre le bollette; Sostenibilità: l’approccio sistemico orientato all’impatto della Fondazione; Calce e malte, la sostenibilità guida la trasformazione della filiera; Sostenibilità ambientale. Innovazione digitale per la sostenibilità: guida alle tecnologie e alle soluzioniDalle tecnologie alle metodologie, dall'IoT all'AI: scopri cosa può fare l'innovazione digitale per la sostenibilità ... esg360.it Startup che possono accelerare la transizione energetica: ecco 7 realtà della sostenibilitàDai nano-rivestimenti alla manutenzione predittiva, dal fotovoltaico intelligente alla bioenergia: la Call4Innovation 2025 Boosting the Energy Transition della Fondazione NEST ha premiato 7 realtà. economyup.it Ampliamenti industriali e impianti per la sostenibilità energetica in 207 aziende. Giovani al centro con un’offerta arricchita di iniziative per sviluppare competenze. Ecco i dati - facebook.com facebook A Federcostruzioni ha presentato il Rapporto 2026 sulla #sostenibilità energetica della filiera delle costruzioni, ora online. Potete consultarlo sul sito a questo link: federcostruzioni.it/rapporto-sullo… #KeyEnergy2026 #transizioneene x.com