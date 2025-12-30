Bollette dell’acqua più salate nel 2026 in provincia di Imperia L' obiettivo è ridurre le perdite

Nel 2026, le bollette dell'acqua in provincia di Imperia subiranno un aumento del 9%, con un incremento medio di circa 50 euro per le famiglie e di 470 euro per le attività commerciali. Questa variazione mira a ridurre le perdite e migliorare la gestione delle risorse idriche nella regione. È importante monitorare gli sviluppi e valutare eventuali misure per contenere i costi e garantire un uso più efficiente dell'acqua.

Incremento del 9%: per le famiglie della provincia di Imperia aumento medio di 50 euro, 470 euro per le attività commerciali. La stangata per i non residenti.

