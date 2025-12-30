Bollette dell’acqua più salate nel 2026 in provincia di Imperia L' obiettivo è ridurre le perdite
Nel 2026, le bollette dell'acqua in provincia di Imperia subiranno un aumento del 9%, con un incremento medio di circa 50 euro per le famiglie e di 470 euro per le attività commerciali. Questa variazione mira a ridurre le perdite e migliorare la gestione delle risorse idriche nella regione. È importante monitorare gli sviluppi e valutare eventuali misure per contenere i costi e garantire un uso più efficiente dell'acqua.
Incremento del 9%: per le famiglie della provincia di Imperia aumento medio di 50 euro, 470 euro per le attività commerciali. La stangata per i non residenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: La svolta di Russi : "Nel 2026 bollette salate per chi produrrà più indifferenziata"
Leggi anche: Lavori per ridurre le perdite, niente acqua a Ponte San Giovanni: l'elenco delle vie interessate
Acqua, a Pesaro le bollette più salate delle Marche - Pesaro, 21 marzo 2025 – Una spesa media di 712 euro l’anno, con un aumento del 7,6% rispetto al 2023 e il costo più alto registrato tra tutte le città capoluogo delle Marche. ilrestodelcarlino.it
Bollette sempre più salate e famiglie in ginocchio: da ottobre a gennaio maxi rincari. Tutte le cifre - Il problema legato ai costi dell'energia in Italia si fa sempre più serio e, nonostante l'intervento del governo per agevolare le famiglie e le imprese più in difficoltà per tre mesi, i dati che ... affaritaliani.it
Bollette dell’acqua salate. La rabbia dei sindaci per gli enormi aumenti - Cifre che hanno sollevato la protesta degli utenti e di conseguenza dei sindaci dei territori della Val di Vara interessati. lanazione.it
#Bonus bollette 2026, fino ad oltre 1.200 euro di sconto su gas, luce e acqua: ecco a chi spetta - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.