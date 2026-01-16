La povertà energetica rappresenta una sfida crescente per molte famiglie, soprattutto in periodi di temperature estreme. Un energy coach fornisce consigli pratici per ridurre i consumi energetici e gestire meglio i costi di riscaldamento. In un contesto di condizioni meteorologiche difficili, queste strategie possono contribuire a migliorare la qualità di vita e a promuovere un uso più sostenibile dell’energia domestica.

Roma, 16 gennaio 2026 – Il 2026 si è aperto con condizioni meteorologiche estreme in diversi Paesi europei: nevicate intense e temperature sotto lo zero hanno messo in difficoltà molte famiglie, non solo per i problemi di mobilità, ma anche per l’aumento dei costi legati al riscaldamento domestico. Per affrontare questa emergenza, il progetto Scepa (Scaling Up the Energy Poverty Approach, iniziativa transnazionale di Interreg) interviene sulle situazioni di povertà energetica, considerate dalla Commissione Europea una sfida crescente: già nel 2021, fino a 125 milioni di cittadini europei ne erano interessati, e il recente aumento dei prezzi dell’energia ha aggravato ulteriormente il fenomeno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Povertà energetica, l’energy coach insegna alle famiglie come ridurre i consumi

Leggi anche: In Italia è emergenza povertà energetica: 2,2 milioni di famiglie non riescono a pagare le bollette

Leggi anche: La povertà energetica e quelle famiglie che devono tagliare anche sul riscaldamento

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Povertà energetica: il 20 febbraio 2026 la V Conferenza Nazionale a Roma Aperte le registrazioni Si terrà venerdì 20 febbraio 2026 la V Conferenza Nazionale sulla Povertà Energetica, promossa da RETE ASSIST, Banco dell’Energia e AISFOR e ospitata da - facebook.com facebook

Il freddo in Italia colpisce le famiglie in povertà energetica: il 7,9% dei nuclei con figli fatica a riscaldare la casa. Servono misure concrete, ma il decreto bollette rischia di slittare. Secondo Simone Collini, il problema è urgente. tinyurl.com/37f9drnf x.com