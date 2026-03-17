Sos desertificazione commerciale In 13 anni giù 200 serrande in centro Marinoni | Più negozi di prossimità

Negli ultimi 13 anni, nel centro città sono scomparse circa 200 serrande di negozi, secondo un report dell’Ufficio Studi di Confcommercio. Franco Marinoni, responsabile dell’ufficio, propone di incentivare l’apertura di più negozi di prossimità per contrastare questa tendenza. Il dato evidenzia una riduzione significativa delle attività commerciali nel cuore urbano, senza considerare altre cause o fattori esterni.

di Francesco Ingardia La ricetta anti-desertificazione di attività e imprese, secondo Confcommercio. Anche perché fa una certa impressione sfogliare l’ultimo report dell’Ufficio Studi del direttore toscano Franco Marinoni. Un osservatorio sulla demografia d’impresa che certifica un cambio di paradigma del commercio al dettaglio e ambulante in soli 13 anni. Prima il dato nazionale, poi quello locale. Dal 2012 al 2025 in Italia sono scomparsi 156mila punti vendita, mentre sono schizzati all’insù di 19mila unità le attività di alloggio e ristorazione. Pagano pegno i negozi tradizionali: nei centri storici italiani sono le edicole (-51,)%), i negozi di abbigliamento (-36,9%), quelli di mobili e ferramenta (-35,9%) e le attività di libri e giocattoli (-32,6%) a registrare i cali più vertiginosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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