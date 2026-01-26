Chiudono 103mila negozi le regioni più colpite dalla desertificazione commerciale

Nel 2025, in Italia, si registra una significativa riduzione del numero di negozi, che si attestano a circa 103mila unità in meno rispetto al passato. Tuttavia, le attività rimaste tendono ad ampliarsi, aumentando le proprie dimensioni e offrendo servizi più articolati. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nel panorama commerciale, con conseguenze sulla distribuzione e sulla presenza dei punti vendita sul territorio.

In Italia nel 2025 è calato il numero dei punti vendita, ma quelli esistenti hanno aumentato le proprie dimensioni. È così che si trasformano i negozi in Italia e non è un fenomeno dell’anno appena concluso. Tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 103.000 negozi, ma la superficie complessiva è aumentata del +7,4%. Questo vuol dire che i punti vendita che restano aperti lo fanno allargando la propria dimensione, che passa in media da 117 a 144,5 m². Cosa ci dice questo? Mentre diminuiscono i punti vendita di piccole dimensioni, a trainare il processo di ristrutturazione sono i negozi di formato medio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

