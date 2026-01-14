Questi sono i sei colori di capelli di tendenza nel 2026

Nel 2026, le tendenze per i colori dei capelli si orientano verso tonalità più naturali e raffinate. Dopo un 2025 caratterizzato da colori audaci e vivaci, quest’anno si preferiscono sfumature delicate, arricchite da riflessi caldi e profondi. Questi sei colori rappresentano le scelte più in voga, offrendo alternative eleganti e versatili per chi desidera rinnovare il proprio look in modo sobrio e naturale.

Se il 2025 per i capelli è stato l’anno dei colori audaci e decisi, tra biondi brillanti, castani intensi e rossi incandescenti, il 2026 privilegia invece tonalità più delicate e naturali, arricchite da riflessi caldi e profondi. Luminosi, sì, ma con un’eleganza più misurata e sofisticata. Le nuance del rosso restano protagoniste, tra ambra, rame e ciliegia, ma con basi più profonde e riflessi terrosi che aggiungono carattere senza rinunciare alla naturalezza. Anche i biondi si trasformano, in un omaggio allo stile “ old money ”, elegante e raffinato. Colori capelli 2026, protagonista il rosso in tutte le sue sfumature. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Questi sono i sei colori di capelli di tendenza nel 2026 Leggi anche: Cambio look per l’anno nuovo? Tutti i colori capelli di tendenza del 2026 da provare secondo le star Leggi anche: I tagli di capelli di tendenza nel 2026: le idee a cui ispirarsi dal Boho Bob alla Birkin Bang Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Colore capelli 2016: le tendenze dai saloni per la Primavera-Estate; Dimenticate lo smalto rosso: le tendenze manicure del 2026 sono queste qui; Gigi Hadid sembra irriconoscibile dopo aver abbandonato le tipiche trecce bionde in un’importante trasformazione dei capelli | MR IT; Edgy Hair: i tagli di capelli di carattere da provare adesso. Colori capelli primavera estate 2025: le nuance di tendenza e le idee a cui ispirarsi - Mocha Mousse, nero effetto vernice, rosso ginger, biondo lino: ecco le tendenze del momento e le idee a cui ispirarsi per ... fanpage.it Sai come valorizzare gli occhi verdi con il giusto colore di capelli? - Chi ha un patrimonio genetico raro come gli occhi verdi deve metterli in risalto con il miglior colore di capelli. amica.it

I colori di capelli da provare dopo le vacanze - Sono tre i punti di partenza: il tono della pelle, il suo sottotono e il colore naturale dei capelli stessi. iodonna.it

Nuovo anno, nuova te! | Le tendenze più hot per i tagli di capelli del 2026

I colori della nostra Ostia sono sempre un colpo al cuore facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.