Secondo il sondaggio politico del Tg La7 di oggi, 17 marzo 2026, Fratelli d'Italia si conferma stabile nei consensi, mentre la coalizione di centrodestra registra una diminuzione di voti. Il Movimento 5 Stelle mostra segnali positivi e sorride nei risultati. La rilevazione indica le intenzioni di voto degli italiani e le preferenze tra i principali schieramenti politici.

Per chi voterebbero gli italiani martedì 17 marzo 2026? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride

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