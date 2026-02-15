Sondaggi politici destra e sinistra sono quasi pari | Vannacci toglie più voti a FdI che alla Lega

Un sondaggio politico mostra che la presenza di Vannacci ha indebolito più il consenso di Fratelli d’Italia rispetto alla Lega. La causa principale è il calo di voti tra gli elettori di destra, che hanno spostato la preferenza verso altri candidati. La differenza tra le due coalizioni si riduce a meno di un punto percentuale, con FdI che perde terreno più rapidamente.

La coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, per come sono composte oggi, sono quasi in parità Mezzo punto percentuale le divide. Questo è dovuto in parte anche alla nascita di Futuro nazionale, che 'soffia' circa due punti dalla maggioranza. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico di Emg.🔗 Leggi su Fanpage.it

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

I sondaggi mostrano che Vannacci si ferma al 4%, un dato che non si discute, ma che fa riflettere.

