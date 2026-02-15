Sondaggi politici destra e sinistra sono quasi pari | Vannacci toglie più voti a FdI che alla Lega
Un sondaggio politico mostra che la presenza di Vannacci ha indebolito più il consenso di Fratelli d’Italia rispetto alla Lega. La causa principale è il calo di voti tra gli elettori di destra, che hanno spostato la preferenza verso altri candidati. La differenza tra le due coalizioni si riduce a meno di un punto percentuale, con FdI che perde terreno più rapidamente.
La coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, per come sono composte oggi, sono quasi in parità Mezzo punto percentuale le divide. Questo è dovuto in parte anche alla nascita di Futuro nazionale, che 'soffia' circa due punti dalla maggioranza. Sono i risultati del nuovo sondaggio politico di Emg.🔗 Leggi su Fanpage.it
Vannacci,sondaggio YouTrend: Futuro Nazionale al 4%, toglie piu’voti a Fdi che a Lega
La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.
Sondaggi: Vannacci al 4%, calo dei consensi a destra colpisce più FdI che la Lega
I sondaggi mostrano che Vannacci si ferma al 4%, un dato che non si discute, ma che fa riflettere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Sondaggi politici febbraio 2026: i numeri di Vannacci, Lega e FDISondaggi politici, i numeri di febbraio 2026, in particolare un'analisi del partito di Vannacci, della lega e di Fratelli d'Italia, come è percepita la destra attualmente. notizie.it
Sondaggi politici, quanto distacco c’è tra destra e sinistra e chi vincerebbe oggiFratelli d’Italia è sotto il 30%, il Pd a circa otto punti di distanza. Insieme a Lega e Forza Italia, FdI mantiene un vantaggio piuttosto contenuto sull’opposizione. Lo mostrano i risultati della ... fanpage.it
