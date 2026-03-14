Durante un'intervista a TMW.com, l'ex calciatore Sandro Tovalieri ha commentato la situazione dello scudetto e ha affermato che al momento c’è una minima speranza per il Milan, anche se non ha dato certezze. Ha parlato di possibili chance e della posizione della squadra nella corsa al titolo, senza approfondire motivazioni o analisi dettagliate.

Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di TMW.com, l'ex calciatore Sandro Tovalieri, ha voluto parlare un po' della Serie A. In particolare, Tovalieri si è voluto soffermare sulla questione legata alla lotta scudetto. Attualmente, infatti, l'Inter si trova a +7 punti dal Milan di Allegri, con i rossoneri che, però, hanno vinto da pochissimi giorni il derby. C'è ancora speranza per il campionato? Com'è la situazione? Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Tovalieri: LEGGI ANCHE: Milan, anche Zabarelli nel mirino: ecco chi è e come gioca il brasiliano. Il dribbling. Video>>> "Penso che dopo questo turno avremo un'idea precisa: l'Inter affronta l'Atalanta, il Milan fa visita alla Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scudetto, c’è vita? Tovalieri: “Una minima speranza per il Milan ci sarebbe ma…”

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