Pensioni oltre 55.000 lavoratori rischiano di diventare nuovi esodati dal 2027 per l’adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vita

Entro il 2027, più di 55.000 lavoratori potrebbero trovarsi in difficoltà a causa dell'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, con potenziali ripercussioni sulla loro stabilità economica e sul sistema previdenziale. È importante monitorare le prossime strategie e eventuali interventi normativi per tutelare i lavoratori coinvolti.

L’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla speranza di vita rischia di lasciare oltre 55.000 lavoratori senza reddito e senza copertura contributiva dal primo gennaio 2027. Le persone coinvolte hanno aderito negli ultimi anni a misure di uscita anticipata dal lavoro tramite isopensione, contratti di espansione e Fondi di solidarietà bilaterali. L’incremento dei requisiti prevede un mese aggiuntivo dal 2027, due mesi dal 2028 e tre mesi complessivi a decorrere dal 2029, rispetto ai due mesi precedentemente stimati per il biennio 2029-2030. L’analisi identifica 23.040 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di isopensione tra il 2020 e il 2025 come la platea più numerosa esposta al rischio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Pensioni Esodati

Le modifiche ai requisiti di accesso alle pensioni nel 2027 potrebbero interessare circa 55.

Dal 2027, con l’aumento dei requisiti per la pensione, oltre 55mila lavoratori che avevano usufruito di misure di uscita anticipata potrebbero trovarsi senza reddito e senza contribuzione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pensioni Esodati

Argomenti discussi: Pensioni, l'allarme esodati della Cgil: 55 mila lavoratori senza reddito dopo aver lasciato il lavoro. Le simulazioni; Pensioni, la Cgil lancia l'allarme: 55 mila nuovi esodati dal 2027.

Pensioni: Cgil, 55 mila nuovi esodati per l’aumento dei requisiti dal 2027Oltre 55.000 lavoratrici e lavoratori che negli ultimi anni hanno aderito a misure di uscita anticipata dal lavoro rischiano, a ... ildiariodellavoro.it

Pensioni, l’allarme Cgil: rischio di 55mila esodati dal 2027L’aumento automatico dei requisiti alla speranza di vita lascia senza reddito né pensioni migliaia di lavoratori che hanno già scelto scivoli aziendali ... repubblica.it

Pensioni: tornano gli "esodati"! A causa delle ultime restrizioni legislative, sono oltre 55.000 le lavoratrici e i lavoratori che aderendo negli ultimi anni a misure di uscita anticipata dal lavoro, a partire dal 1° gennaio 2027, correranno il rischio concreto di ritrovar - facebook.com facebook

PENSIONI: 55 MILA NUOVI ESODATI PER L’AUMENTO DEI REQUISITI DAL 2027 Se il Governo non interverrà, oltre 55 mila persone rischiano di trovarsi con periodi di vuoto previdenziale senza assegno, senza contributi e senza alcuna tutela cgil.it/uffici x.com