Cinque militari italiani del 51esimo Stormo sono ancora presenti nella base di Ali Al Salem in Kuwait, che è stata recentemente colpita da droni esplosivi. La situazione di sicurezza rimane sotto osservazione e il governo ha dichiarato di mantenere alta l’attenzione sul monitoraggio della zona. La base, situata a Istrana, in provincia di Treviso, continua a essere al centro di attentati e operazioni di sorveglianza.

ISTRANA (TREVISO) - Ci sono ancora cinque militari del 51esimo Stormo all'interno della base di Ali Al Salem in Kuwait, la stessa presa nuovamente di mira dai droni esplosivi lanciati dall'Iran: fortunatamente durante l'attacco di domenica sono rimasti al sicuro nei bunker. Fanno parte di quel che rimane dell'aliquota dell'Aeronautica Militare schierata nell'ambito dell'operazione internazionale di contrasto all'Isis. Fino alla scorsa settimana, di ufficiali e sottufficiali del 51esimo in Kuwait ce n'erano una quindicina. La maggior parte è però stata trasferita in basi più sicure in Arabia Saudita o riportata in Italia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Soldati italiani sotto le bombe in Kuwait, cinque militari del 51esimo Stormo nella base di Ali Al Salem. Meloni: «Monitoraggio e attenzione»

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