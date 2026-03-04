Soldati italiani colpiti da un missile in Kuwait I militari del 51esimo Stormo di Istrana | ?Eravamo appena usciti dal bunker per una doccia

Soldati italiani del 51esimo Stormo di Istrana sono stati colpiti da un missile mentre si trovavano nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait. Secondo quanto riferito, i militari stavano appena uscendo dal bunker per una doccia quando si è verificato l’attacco. La notizia riguarda un episodio avvenuto nella struttura militare situata nel Paese del Golfo.

ISTRANA - Ancora un allarme nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait dove sono schierati elementi dell’Aeronautica Militare tra cui quindici ufficiali e sottufficiali del 51esimo Stormo di Istrana. Poco dopo le 8 di ieri mattina è caduto un altro missile all’interno nel perimetro dell’aeroporto kuwaitiano, a poca distanza dal bunker dove i militari sono rifugiati da sabato sera. Sono stati momenti di panico. I militari italiani, dopo tre giorni passati blindati dentro la struttura di sicurezza per evitare nuovi attacchi dopo quelli subiti proprio sabato con la distruzione degli alloggi e il danneggiamento della pista di decollo, erano uscito per la prima volta col semplice obiettivo di fare una doccia, di lavarsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pioggia di missili sulla base in Kuwait con i soldati italiani, alloggi distrutti: «Sono nei bunker, hanno perso tutto»L’onda d’urto del conflitto in Medio Oriente travolge anche la base militare di Ali Al Salem, in Kuwait, che è finita nel mirino della controffensiva...

Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito...

