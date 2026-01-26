La Roma annuncia una nuova collaborazione con la fragranza ‘Esencia de Roma’, un progetto che unisce il mondo dello sport, della cultura e dell’artigianato di lusso. Questa partnership con Gissah, marchio di fragranze arabo, mira a valorizzare l’identità romana attraverso una proposta olfattiva esclusiva. Un’iniziativa che riflette l’impegno del club nel rafforzare il suo legame con la città e la sua storia, creando un collegamento tra tradizione e innovazione.

2026-01-25 14:21:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: E n una storica associazione che riunisce lo sport mondiale, identità culturale e artigianato di lusso, Gissah, l’illustre marchio di fragranze arabo, ha annunciato la sua partnership ufficiale con l’AS Roma, creando l'”Essence of Rome”. Roma è riconosciuta come una delle principali capitali mondiali della moda e della cultura, dove c’è una convergenza unica di ricca storia, arte, moda e influenza contemporanea. Con una decisione strategica e molto significativa, Gissah, azienda nata nel 2019, è stata scelta da un selezionato gruppo di marchi di fragranze globali per essere la fragranza esclusiva del club, il che sottolinea la sua crescente importanza e la fiducia accordatagli dalle istituzioni internazionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Roma apre una nuova collaborazione con la fragranza ‘Esencia de Roma’

Leggi anche: Si apre una nuova era per Balmain: dopo 14 anni, la casa di moda ha un nuovo stilista. La sua storia, il brand e la collaborazione con Kylie Jenner.

Leggi anche: Bleu de Chanel L’Exclusif: una fragranza che ridefinisce la mascolinità

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Non è una semplice pizza a taglio questo locale aperto a Roma da quattro amici famosi nel settore; cittadinanza tra riforma e rischio contenzioso: la centralizzazione a roma apre una nuova stagione di ricorsi?; Lorenzo Pellegrini apre alla riduzione dell'ingaggio: potrebbe rinnovare con la Roma; Fruttaroli di nuova generazione a Roma. La mappa con le migliori botteghe di verdura in città.

De Winter apre, Pellegrini risponde su rigore: Roma e Milan impattano sull'1-1Primo tempo di dominio giallorosso, poi cresce il Milan: il secondo big match di oggi finisce 1-1. msn.com

Raspadori apre alla partenza: la Roma attende una rispostaLa Roma attende entro domani la decisione di Giacomo Raspadori. L’ex Napoli è rientrato – assieme ai compagni – alle 17 a Madrid, dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Real. L’attaccante ... gianlucadimarzio.com

Trattative saltate all’ultimo momento e messaggi ritenuti intimidatori spingono la Lazio a presentare un esposto. La procura di Roma apre un’inchiesta per fare luce su presunte interferenze e diffamazioni nel mercato di gennaio: https://fanpa.ge/tIRqt - facebook.com facebook

Apre a Roma #Metropolitano, il primo Urban Center della città metropolitana di Roma Capitale. È uno spazio completamente nuovo, pensato per informare e coinvolgere cittadini e istituzioni sui temi della pianificazione urbana e territoriale, delle politiche pub x.com