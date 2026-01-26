La Roma apre una nuova collaborazione con la fragranza ‘Esencia de Roma’
La Roma annuncia una nuova collaborazione con la fragranza ‘Esencia de Roma’, un progetto che unisce il mondo dello sport, della cultura e dell’artigianato di lusso. Questa partnership con Gissah, marchio di fragranze arabo, mira a valorizzare l’identità romana attraverso una proposta olfattiva esclusiva. Un’iniziativa che riflette l’impegno del club nel rafforzare il suo legame con la città e la sua storia, creando un collegamento tra tradizione e innovazione.
E n una storica associazione che riunisce lo sport mondiale, identità culturale e artigianato di lusso, Gissah, l'illustre marchio di fragranze arabo, ha annunciato la sua partnership ufficiale con l'AS Roma, creando l'"Essence of Rome". Roma è riconosciuta come una delle principali capitali mondiali della moda e della cultura, dove c'è una convergenza unica di ricca storia, arte, moda e influenza contemporanea. Con una decisione strategica e molto significativa, Gissah, azienda nata nel 2019, è stata scelta da un selezionato gruppo di marchi di fragranze globali per essere la fragranza esclusiva del club, il che sottolinea la sua crescente importanza e la fiducia accordatagli dalle istituzioni internazionali.
