Una nuova fragranza di Louis Vuitton ha catturato l'attenzione degli esperti di profumi, portando molti a riscoprire l’ambra come nota dominante. La maison si concentra su un approccio che valorizza il senso dell’olfatto come uno strumento capace di raccontare storie attraverso le fragranze. La composizione mira a coinvolgere chi la indossa, creando un’esperienza sensoriale immediata e memorabile.

Louis Vuitton parte da un presupposto semplice e potentissimo: il naso non è solo un senso, ma una macchina narrativa. Un profumo può evocare un ricordo d’infanzia al mare, oppure trasportarti in una foresta pluviale tropicale senza che tu muova un passo. La maison conosce bene questo potere e lo coltiva con cura nella sua collezione Fragrances of the World. Ne è prova il primo lancio dell’anno, Ambre Levant, una fragranza ispirata alla “mitica ora dorata del Medio Oriente”. Il riferimento geografico, oggi, è inevitabilmente complesso. Ma al di là delle tensioni contemporanee, il Medio Oriente conserva una tradizione millenaria nella creazione di profumi intensi, ricchi, profondi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La nuova fragranza di Louis Vuitton mi ha fatto diventare un fan dell'ambra

