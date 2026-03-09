FOCUS – TIRO A SEGNO | Sofia Littamè | talento concentrazione e futuro azzurro

In questa puntata di FOCUS si parla di tiro a segno e di Sofia Littamè, giovane atleta che si distingue nel settore. La sua esperienza si concentra sulla disciplina della carabina ad aria compressa, in cui si impegnano con attenzione e concentrazione. Il suo nome è associato a risultati che attirano l’interesse nel panorama sportivo italiano.

Nel tiro a segno ogni dettaglio conta?????? In questa puntata di FOCUS incontriamo Sofia Littamè, una delle giovani protagoniste del movimento italiano nella carabina ad aria compressa. Parleremo di gestione della pressione, tecnica, crescita internazionale e obiettivi nel pieno del quadriennio olimpico. Uno sport fatto di silenzio, controllo e precisione millimetrica, dove la mente è decisiva quanto il gesto tecnico.

