Via Fiorentina | Vogliamo certezze su tempi e modalità dei lavori non annunci

I residenti di via Fiorentina ad Arezzo tornano a chiedere chiarezza sui lavori in programma. In una nota, il Comitato di cittadini, guidato dalla presidente Francesca Chiara Bronzi, rivendica tempi certi e modalità precise, respingendo gli annunci che, a loro avviso, non bastano più. La comunità si aspetta risposte concrete e non promesse vuote.
Arezzo, 11 febbraio 2026 – Sui lavori di via Fiorentina, interviene il comitato di cittadini: «Vogliamo certezze su tempi e modalità dei lavori, non annunci» dicono in una nota i residenti di zona riuniti nel “Comitato Via Fiorentina” per voce della Presidente Francesca Chiara Bronzi. «Il 9 giugno dell’anno scorso, dopo aver subìto disagi e danni economici già solo in conseguenza dei lavori preliminari alla realizzazione della rotatoria e della galleria interessanti il nodo viario e dopo nostra insistente richiesta, ottenemmo un primo incontro con l’Amministrazione comunale in qualità di diretti interessati, per essere resi edotti e partecipi delle scelte realizzative, per avere contezza dell’intero cronoprogramma aggiornato, delle fasi di realizzazione previste con durata di ognuna di esse e provvedimenti di circolazione ipotizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
