Slot sulla gaffe di Tudor | Ci sono tante persone senza capelli

Durante un episodio recente, Tudor ha commentato scherzosamente sulla presenza di molte persone senza capelli, insinuando di essere stato frainteso come un suo collaboratore. La battuta ha catturato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla conversazione. La scena si è svolta in un contesto informale, dove Tudor ha espresso questa frase in risposta a una possibile confusione.

Slot sulla gaffe di Tudor: «Mi ha scambiato per un suo collaboratore? Ci sono tante persone senza capelli». Le parole in conferenza. In vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Galatasaray, l’attesa ad Anfield è febbrile. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport, commentando il delicato scenario dopo lo 0-1 subìto nella bolgia di Istanbul e tornando sulla divertente gaffe di Tudor nell’ultimo match di Premier col Tottenham. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SENSAZIONI – « Non vediamo l’ora di scendere in campo, ci siamo guadagnati il diritto di essere qui e ora vogliamo raggiungere i quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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