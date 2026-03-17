Alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno contro il Galatasaray, il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha dichiarato che la squadra si è guadagnata il diritto di essere in campo, facendo riferimento a un errore di Tudor. La conferenza stampa si è concentrata sulla preparazione e sulle aspettative per la partita, senza ulteriori commenti o approfondimenti.

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© Calcionews24.com - Liverpool, Slot alla vigilia del Galatasaray: «Ci siamo guadagnati il diritto di essere qui, sulla gaffe di Tudor…»

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