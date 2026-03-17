A Castelfidardo, la squadra ha mostrato una prestazione davvero negativa, con errori evidenti e poca reattività. La formazione ha avuto difficoltà a controllare il gioco e a creare occasioni pericolose, lasciando spazio agli avversari. La partita si è conclusa con una sconfitta netta, mentre la Recanatese ha offerto una prova che ha suscitato molte critiche tra i tifosi.

Quanto visto a Castelfidardo è stata roba davvero da far cadere le braccia. Ogni buon proposito, ribadito più volte in settimana, di gettare il cuore oltre l’ostacolo in quella che era una sorta di finale salvezza, si è puntualmente disciolto davvero come neve al sole, come tante, troppe volte è accaduto in questa scelleratissima stagione. Ormai, purtroppo, il male non è cronico ma qualcosa di molto peggiore. Questa squadra sembra avere in sé una fragilità mentale irreversibile che, nonostante le buone potenzialità tecniche, la porta a commettere sbadataggini che sono il frutto di amnesie intollerabili, visto che siamo alle soglie del professionismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Situazione sempre più pericolosa. Recanatese imbarazzante. A Castelfidardo pessima prova

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